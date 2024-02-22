Tekirdağ'da Polis Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı

Tekirdağ'da polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında öğrencilere bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 150 kız öğrenciye aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler öğrencilere bilgilendirici broşür dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam edecek.