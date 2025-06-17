Tekirdağ'da Platonik Aşk Cinayeti: Sanık, 'Yapay Zeka' İle Aklını Okundum Dedi

Tekirdağ'da Platonik Aşk Cinayeti: Sanık, 'Yapay Zeka' İle Aklını Okundum Dedi
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Tekirdağ’da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir ile Barkın Perçin'i vurarak öldüren Eren Uzuner, duruşmada 'Aklımı yapay zekayla okudular' dedi. Özdemir'in ve Perçin'in aileleri, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

TEKİRDAĞ'da platonik aşk beslediği Fatma Özdemir (27) ile arkadaşı Barkın Perçin'i (34) tabancıyla vurarak öldürüp 1'i polis 3 kişiyi de yaralayan Eren Uzuner (35), "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı" dedi.

Kentte ev eşyaları satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, 4 Ekim 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde aynı mağazada, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i, iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Barkın Perçin ile otururken gördü. Uzuner, taburede oturan Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Fatma Özdemir ile Barkın Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Eren Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip, kaçtı. Eren Uzuner, kaçarken aracını durduran polislerden birini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Özdemir ile Perçin ise hayatlarını kaybetti.

Tutuklanan Eren Uzuner hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Eren Uzuner'in yargılanmasına, bugün, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmayla devam edildi. Tutuklu sanık Uzuner duruşmaya bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, Fatma Özdemir, Barkın Perçin'in yakınları, tarafların avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Uzuner, ilk duruşmadaki 'yapay zeka' sözlerini tekrarlayarak, "Aklımı yapay zekayla okudular. Bu yasal mı? Başka bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.

'OĞLUMU TANIMAMASINA RAĞMEN ÖLDÜRDÜ'

Bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir, jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Özdemir, sanığın en sevdiği kızını hayattan kopardığını belirterek, "Kendisini önce Allah'a sonra size havale ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir de sanığın en ağır cezası almasını istedi. Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin ise "Sanık, oğlumu tanımamasına rağmen öldürdü. Öyle bir ceza alsın ki bir daha dışarı çıkamasın" dedi.

Mahkeme heyeti, olayda yaralanan S.D.'nin vücudundaki zarar oranına ilişkin kurum raporlarının temin edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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