Tekirdağ'da Plajlarda Denize Girilmesi Yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda, şiddetli poyraz nedeniyle 2 gün denize girilmesi yasaklandı. Cankurtaran ekipleri ve Sahil Güvenlik, vatandaşları uyarıyor.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle söz konusu ilçelerdeki plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

