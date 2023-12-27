Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ç, S.Ş. ve Y.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. ve Y.T. tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.