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Tekirdağ'da PKK/KCK propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da PKK/KCK propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen V.Ö, Y.E, G.D, M.Ç, İ.O, M.F.Ö, B.E, Y.D. ve D.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen V.Ö, Y.E, G.D, M.Ç, İ.O, M.F.Ö, B.E, Y.D. ve D.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ PKK Güncel Haberler

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