Tekirdağ'da Pikap Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Pikap Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir pikap devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

N.C.D. idaresindeki 22 ACR 990 plakalı pikap, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde karşı şeride geçerek bariyerlere çarpıp kanala devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan K.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren rakamlar değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölmeden katilinin adını verdi: Bağırsakları dışına çıkmıştı

Can çekişirken katilinin adını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.