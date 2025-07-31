Tekirdağ'da Pikap Kazası: 2 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir pikap devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
N.C.D. idaresindeki 22 ACR 990 plakalı pikap, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde karşı şeride geçerek bariyerlere çarpıp kanala devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan K.S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel