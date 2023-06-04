Tekirdağ'da semt pazarında meydana gelen yangında göz gözü görmezken vatandaşlar duman nedeniyle panikledi. Yangın elektrik tesisatından çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen esnaf ve vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ayran dağıtıldı.

Tekirdağ'da pazaryerinde yangın paniği

Pazaryeri bir anda karıştı: Elektrik kontağından çıkan yangın pazaryerini birbirine kattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da semt pazarında meydana gelen yangında göz gözü görmezken vatandaşlar duman nedeniyle panikledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan ve Perşembe ile Pazar günleri semt pazarlarının kurulduğu kapalı halk pazar yerinde meydana gelen yangın vatandaşları panikletti. Elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangında, ilk müdahaleyi pazaryeri esnafı araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yaparken haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Esnafın ve pazar alışverişi için orada bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında, polis ve zabıta ekipleri güvenliği sağlarken, ekiplerin yaptığı incelemede yangının elektrik sisteminde yaşanan ısınmadan dolayı oluştuğu tespit edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dumandan etkilenen esnaf ve vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ayran dağıtıldı.