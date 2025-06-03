Tekirdağ'da Pastanede Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Tekirdağ'da Pastanede Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Tekirdağ'da bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hükümet Caddesi'ndeki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'da bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hükümet Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir pastanenin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, içeridekileri uyararak tahliyelerini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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