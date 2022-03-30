Tekirdağ'da parkta erkek cesedi bulundu
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.
ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkta erkek cesedi bulundu.
Cemaliye Mahallesi'ndeki parkta birinin yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri cesedin Ender Çavuş'a (57) ait olduğunu tespit etti.
Ceset, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel