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Tekirdağ'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Marmaracık Mahallesi'nde park halindeki 34 DYT 388 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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