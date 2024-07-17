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Tekirdağ'da park halindeki tırda çıkan yangın anızlık alana sıçradı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle anızlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tarım arazisi zarar görürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki tırda başlayıp anızlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yuva Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek anıza sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, anızlık alanları traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar görürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Süleymanpaşa Tekirdağ İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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