Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Vakıflar Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 07 AYT 615 plakalı tıra, Şenol K. idaresindeki 59 ZU 753 plakalı kimyasal madde yüklü kamyon çarptı. Kamyonda sıkışan Şenol K'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Şenol K, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Tekirdağ AYT Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.