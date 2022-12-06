Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Vakıflar Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 07 AYT 615 plakalı tıra, Şenol K. idaresindeki 59 ZU 753 plakalı kimyasal madde yüklü kamyon çarptı.
Kamyonda sıkışan Şenol K'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Şenol K, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel