Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Tekirdağ'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki bir kamyona çarptı ve yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

R.Y. idaresindeki 59 ALC 620 plakalı otomobil, Hatip Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.