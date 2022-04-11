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Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

AA - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 59 UD 721 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Şinasi Kurşun Caddesi'nde yol kenarındaki park halindeki araçlara çarptı.

Hafif ticari araç 4 araca çarptıktan sonra durdu.

Yaralanan sürücü M.K. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki araçlara çarpan ticari araç sürücüsü yaralandı

AA / Güncel

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