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Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın çıktı

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın çıktı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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