Tekirdağ'da para isteyen şüphelilerce silahla vurulan tır sürücüsü yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da para isteyen şüphelilerce silahla vurulan tır sürücüsü yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da para isteyen şüphelilerce silahla vurulan tır sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır sürücüsü, kendisinden para isteyen kişiler tarafından silahla yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır sürücüsü, kendisinden para isteyen kişiler tarafından silahla yaralandı.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen tırın sürücüsü Abdullah K, aracı arızalanınca Zafer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan servisin önüne park etti.

Aracında servisin açılmasını bekleyen sürücünün yanına otomobilden inen 2 kişi geldi.

Kendilerini polis olarak tanıtarak para isteyen şüpheliler, talepleri yerine gelmeyince sürücü Abdullah K'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Kolundan yaralanan sürücü, yakınlardaki akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'da para isteyen şüphelilerce silahla vurulan tır sürücüsü yaralandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Türkiye, Çorlu, Güncel, Haberler

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