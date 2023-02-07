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Tekirdağ'da palet ve çiğköfte fabrikasında yangın

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Tekirdağ'da palet ve çiğköfte fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, bir palet fabrikasında yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler yakınındaki çiğköfte fabrikasına da sıçradı. Fabrikalarda kimsenin bulunup bulunmadığı henüz bilinmezken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ergene ilçesi Marmacık Organize Saniye Sitesi'nde bulunan bir palet fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ergene, Kapaklı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yakın bölgelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Paletler hızla tutuşurken, fabrikadan zaman zaman patlama seslerinin de geldiği öğrenildi. Hızla büyüyen alevler, yan tarafta bulunan ve çiğköfte imalatı yapan fabrikaya da sıçradı. Sağlık ve polis ekiplerinin de sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, palet ve çiğköfte fabrikasında kimsenin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Alevler her geçen dakika daha da büyürken, ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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