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Tekirdağ'da Özel Sporcular Atletizm Yarışması Coşkusu

Tekirdağ'da Özel Sporcular Atletizm Yarışması Coşkusu
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Tekirdağ'da düzenlenen 'Özel Sporcular Atletizm Kulüpler İl Birinciliği' yarışmasında 20 özel sporcu, uzun atlama, gülle, cirit ve 100 metre koşu kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, sporcuların sosyal hayata katılımlarını artırırken eğlenceli anlar da yaşattı.

Tekirdağ'da özel çocuklar, "Özel Sporcular Atletizm Kulüpler İl Birinciliği" yarışmasında kıyasıya mücadele etti.

Özel Sporcular Tekirdağ Temsilciliğince düzenlenen yarışmalar, Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde stadyuma gelen 20 özel sporcu, eğitmenleri eşliğinde ısınma hareketleriyle hazırlıklarını tamamladı.

Uzun atlama, gülle, cirit ve 100 metre koşu kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular hem eğlenceli vakit geçirdi hem de dereceye girmek için ter döktü.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların etkinlikten büyük keyif aldığını söyledi.

Koç, yarışmaya hazırlık sürecinde antrenman programı uyguladıklarını belirterek, "Bu yarışma, çocuklarımızın hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayata katılımlarına katkı sağlıyor. Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı uluslararası düzeyde temsil etmek istiyoruz. Onların neler başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz." dedi.

Yarışmacılardan Özgür Yıldız, gülle ve cirit kategorilerinde yarışmaktan keyif aldığını belirterek, "Yeni arkadaşlarla tanıştım, çok eğlendim. Cirit atmayı yeni öğreniyorum ama gelişeceğim." diye konuştu.

Bir diğer sporcu Oğuzhan Ayas çok çalışarak dünya şampiyonu olmak istediğini ifade ederken Abdullah Ünal, yarışmalarda eğlendiğini, yeni yarışmalara katılarak dereceler elde etmek istediğini söyledi.

Kategorilerinde birinci olan sporcular Türkiye şampiyonalarında Tekirdağ'ı temsil edecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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