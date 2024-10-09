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Tekirdağ'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin 'Mutlu Çarşamba' Projesi Başladı

Tekirdağ'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin 'Mutlu Çarşamba' Projesi Başladı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, özel gereksinimli bireylere yönelik uygulanan 'Mutlu Çarşamba' projesi ile sosyal hayata katılımları destekleniyor. İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, projenin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında belediyede düzenlenen seminerde, kadınların düzenli kontroller yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve günlük yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Çarşamba günleri değişik faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Doğramacı, "Bu tarz projeler özel gereksinimli bireylerin topluma entegre olabilmesi ve hayata daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlçemizdeki özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için desteğe devam edeceğiz." dedi.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı

Marmaraereğlisi Belediyesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer düzenlendi.

Belediyenin etkinlik salonunda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sunal katıldı.

Meme kanseri hakkında bilgiler veren Sunal, kadınların düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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