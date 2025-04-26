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Tekirdağ'da Özel Çocuklar Farkındalık İçin Çevre Temizliği Yaptı

Tekirdağ'da Özel Çocuklar Farkındalık İçin Çevre Temizliği Yaptı
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Tekirdağ'da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı tarafından yapılan etkinlikte, özel çocuklar aileleri ile birlikte çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Tekirdağ'da özel çocuklar farkındalık oluşturmak için aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesince, otizm farkındalık ayı dolayısıyla Valilik önünde program düzenlendi.

Programda, vakıfta eğitim gören öğrenciler dans gösterisi sundu.

Beğenilen gösterinin ardından özel öğrenciler farkındalık oluşturmak için Hükümet Caddesi'nde aileleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, burada yaptığı konuşmada, herkesin özel çocukların farkında olması gerektiğini söyledi.

Özel çocuklara imkan verildiğinde neler yapabildiğinin çok güzel örnekleri olduğunu ifade eden Güneş, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikle anlamlı bir farkındalık oluşturmak istedik. Çocuklarımız aileleriyle, bizlerle çevre temizliği yaptı. Özel çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlara daha çok hayatın içinde tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da belediye olarak her zaman özel bireylerin yanında olduklarını aktararak, belediyede çalışan özel bireylerinde kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Programa, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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