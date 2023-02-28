Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası verildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'da oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kucağında oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kucağında oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.

Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta yapılan kontrollerde, kucağında bebekle dilenen B.B. yakalandı.

Uzun süre kundağı açmamak için zabıta ekiplerine direnen kadının kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu görüldü.

B.B'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Zabıta Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title