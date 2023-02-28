Tekirdağ'da oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası verildi Güncel Haberler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kucağında oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası uygulandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kucağında oyuncak bebekle dilenen kadına para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri ilçe genelinde dilenen kişilere yönelik denetim yaptı. Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta yapılan kontrollerde, kucağında bebekle dilenen B.B. yakalandı. Uzun süre kundağı açmamak için zabıta ekiplerine direnen kadının kucağındaki bebeğin oyuncak olduğu görüldü. B.B'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 lira idari para cezası kesildi. Kaynak: AA / Güncel Tekirdağ Zabıta Çorlu Güncel Haberler

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