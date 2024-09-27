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Çorlu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Yaralı

Çorlu'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil dönüş yaparken ana yolda ilerleyen diğer bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı 59 B 0969 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada ana yolda ilerleyen Ö.G., yönetimindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Y.İ., Ö.G., otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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