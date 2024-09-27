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Çorlu'daki Trafik Kazasında 1 Yaralı Ağır

Çorlu'daki Trafik Kazasında 1 Yaralı Ağır
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın saat 14.00'te Zafer Mahallesi'nde meydana geldiği, olayın güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.İ.'nin kullandığı 59 B 0969 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada ana yolda ilerleyen Ö.G., yönetimindeki 31 AHE 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Y.İ., Ö.G. ile araçlardan birinde bulunan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.İ.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Tekirdağ Güvenlik Güncel Çorlu Kaza

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