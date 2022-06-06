Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Tekirdağ'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İbrahim Ö'nün kullandığı motosikletle olay yerinden uzaklaşması nedeniyle plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil Saray Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan İbrahim Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa E. hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücünün aranmasına devam ediliyor.
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel