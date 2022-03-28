Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hakan Karakuş idaresindeki 59 TM 258 plakalı otomobil, Avantaj ışıklar mevkisinde Ö.S. yönetimindeki 59 ACM 316 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki oğlu Salih Karakuş (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Salih Karakuş hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü Ö.S'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da otomobille minibüs çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ, Otomobil, Minibüs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title