Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 34 DLJ 312 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında M.T. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler İ.D. ve M.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan D.Ş, D.İ, A.İ, M.İ, K.T. ve S.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Otomobil, Tekirdağ, Yeniköy, Saray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title