Tekirdağ'da Otomobilini Tamir Ederken Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilini kriko ile havaya kaldıran 52 yaşındaki Ali Osman Ö., aracın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölümünü doğruladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi otomobilini tamir etmek istediği esnada aracının altında kalarak öldü.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında Ali Osman Ö. (52) arıza yapan otomobilini tamir etmek istedi.
Kriko yardımıyla havaya kaldırdığı araç bir süre sonra Ali Osman Ö'nün üzerine düştü.
Durumu gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ali Osman Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel