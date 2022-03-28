Tekirdağ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdullah Ö. idaresindeki 34 HZ 7541 plakalı otomobil, Yanıkağıl Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ö. ile otomobildeki Mahmut Ö, Esma K. ve Musab Abdulbaki K. Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Otomobil, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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