Tekirdağ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdullah Ö. idaresindeki 34 HZ 7541 plakalı otomobil, Yanıkağıl Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ö. ile otomobildeki Mahmut Ö, Esma K. ve Musab Abdulbaki K. Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.