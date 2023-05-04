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Tekirdağ'da otomobilin kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ'da otomobilin kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bülent Ecevit Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife G'ye sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Yaralanan Nazife G, 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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