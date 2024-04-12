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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, Malkara'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

O.Ü. idaresindeki 34 BVP 052 plakalı otomobil, Arif Hikmet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Necmi Leylek'e (47) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Malkara'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Malkara ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle'de H.Ö. ve H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.A, H.Ö'yü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.Ö, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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