Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 42 yaşındaki Nazan Yurdakul hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Mahallede minibüsten inip yolun karşısına geçmek isteyen Nazan Yurdakul'a, O.F. idaresindeki 34 FML 614 plakalı otomobil çarptı. Kazada Nazan Yurdakul yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, ilk müdahalesinin ardından Nazan Yurdakul, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yurdakul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü O.F., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

