Tekirdağ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil, Arda Serttaş'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çocuk kaza sonucunda hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçarken, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 34 DCZ 826 plakalı otomobil, Karamehmet Mahallesi'nde Arda Serttaş'ın (14) kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan sürücü, kaza sırasında düşen plakadan tespit edilerek jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel