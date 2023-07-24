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Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Tekirdağ'da koşarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya kaldırımında yürürken bir anda koşarak yolun karşısına geçmek isteyen E.S.A. (14) isimli yayaya, Cumhuriyet Parkı istikametinden Santral Kavşağı yönüne seyreden M.Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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