Tekirdağ'da Otomobile Ateş Eden Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobile tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir otomobile tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçan H.C. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.