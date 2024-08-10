Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
M.G'nin kullandığı 59 AJD 137 plakalı motosiklet, Yenice Mahallesi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Y.A. idaresindeki 34 YR 9417 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekiplerince Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'da otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
M.G'nin kullandığı 59 AJD 137 plakalı motosiklet, Yenice Mahallesi İstanbul istikametinde aynı yönde seyreden Y.A. idaresindeki 34 YR 9417 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekiplerince Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.