Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Gazioğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 813 gram esrar ve 15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel