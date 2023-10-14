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Tekirdağ'da Otomobilde Uyuşturucu Bulundu, Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.