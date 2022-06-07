Tekirdağ'da otomobilde 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Tekirdağ'da otomobilde 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 3 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 3 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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