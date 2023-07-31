Tekirdağ'da Otomobilde 125 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ve üzerinde amblem bulunan 300 bilyeli kapak ele geçirildi. Otomobil sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.