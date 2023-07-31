Tekirdağ'da Otomobilde 125 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ve üzerinde amblem bulunan 300 bilyeli kapak ele geçirildi. Otomobil sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüzüncüyıl Mahallesi'nde şüphe üzerine C.E idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 125 litre etil alkol ve üzerinde amblem bulunan 300 bilyeli kapak ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobil sürücü C.E'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel