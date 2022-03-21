Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada 1 kilogram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Sürücü H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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