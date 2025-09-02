Haberler

Tekirdağ'da Otomobil ve Tırın Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı

Güncelleme:
Çorlu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatip Mahallesi Çorlu-Tekirdağ kara yolunda, Mecit G. yönetimindeki 59 YH 125 plakalı otomobil ile Osman K. idaresindeki 19 AAY 803 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mecit G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mecit G'nin tedavisi sürüyor.

Tır sürücüsü Osman K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
