Tekirdağ'da otomobil ve tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayda yaralanan sürücü A.K. hastanede hayatını kaybetti.
N.K. idaresindeki 59 AJZ 916 plakalı otomobil ile S.A.T'nin kullandığı 42 BD 325 plakalı tanker Ahimehmet Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ve eşi A.K. yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen yaralılardan A.K. kurtarılamadı.
Tanker sürücüsü S.A.T. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel