Tekirdağ'da Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza, Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

A.K. idaresindeki 59 ALT 640 plakalı otomobil Cengiz Topel Caddesinde B.K. idaresindeki 59 ANJ 257 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

