Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde 6 kişiye ait araçların otomobil lastiğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu belirledikleri şüpheliler K.Z. (29), S.K. (25) ve M.K'yi (19) Çerkezköy ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Otomobil Asayiş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title