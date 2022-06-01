Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı - Haberler

Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'da otomobil lastiği çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde 6 kişiye ait araçların otomobil lastiğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu belirledikleri şüpheliler K.Z. (29), S.K. (25) ve M.K'yi (19) Çerkezköy ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel