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Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Bir Kadın ve Köpeği Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı Gülşah Mete (33), gezdirmeye çıkardığı köpeği ile birlikte hayatını kaybetti. Kaza sonucu Gülşah Mete ve köpeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.