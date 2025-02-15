Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza D-100 kara yolu Sivrioğlu mevkisinde meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Ahmet Talha E. idaresindeki 67 AAV 674 plakalı otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı 25 FU 365 plakalı otomobil D-100 kara yolu Sivrioğlu mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından otomobiller refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği karşı şeritteki Özer Ş. yönetimindeki 59 T 2598 plakalı taksinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ahmet Talha E. ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.