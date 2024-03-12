Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İ.D'nin kullandığı 34 FDT 958 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu A.A.D, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü İ.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Acil Durum Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Havran adayı Hasan Balık kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Havran belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Erdek adayı Mustafa Başboğa kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Erdek belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Edremit adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Edremit belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Dursunbey adayı Zekeriyya Oktay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Dursunbey belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Burhaniye adayı İsmail Durmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bigadiç adayı Mustafa Güngör kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bigadiç belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bandırma adayı Okay Ustaalioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Bandırma belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Kızılağ kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan adayı Hasan Kızılağ kimdir? Serdal Kurtoğlu kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Serdal Kurtoğlu kimdir? Selin Doğan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı Selin Doğan kimdir? Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? Mustafa Bölükbaşı kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı kimdir? Bilal Kaplan kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Kaplan kimdir? Ali Çatalbaş kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan adayı Ali Çatalbaş kimdir? Mehmet Ali Taşkale kimdir? İYİ Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Taşkale kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title