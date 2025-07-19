Tekirdağ'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, H.S.Ş. yönetimindeki otomobil, kamyona çarparak kaza yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün ardından, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çevre yolunda H.S.Ş. idaresindeki 59 ADY 726 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen F.B. yönetimindeki 34 DJD 365 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü H.S.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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