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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.