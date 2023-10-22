Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre K. kontrolündeki 34 FSE 648 plakalı motosiklet ile 39 LS 074 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık edipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emre K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel