Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.