Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emirhan O., yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi otogar mevkisinde meydana geldi. Sürücülüğünü Emirhan O.'nun yaptığı 22 AEK 867 plakalı motosiklet, önünde seyreden Esma A.'nın idaresindeki 59 AJH 926 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın yere savrulan motosiklet sürücüsü Emirhan O., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Emirhan O., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobildeyse maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.