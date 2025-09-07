Haberler

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, seyir halindeki otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Emirhan O. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emirhan O., yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi otogar mevkisinde meydana geldi. Sürücülüğünü Emirhan O.'nun yaptığı 22 AEK 867 plakalı motosiklet, önünde seyreden Esma A.'nın idaresindeki 59 AJH 926 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın yere savrulan motosiklet sürücüsü Emirhan O., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Emirhan O., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobildeyse maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu

Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.